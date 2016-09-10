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مؤمن زكريا: فهمنا فكر البدري من معسكر أكتوبر.. وعازمون على بداية قوية

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مؤمن زكريا: فهمنا فكر البدري من معسكر أكتوبر.. وعازمون على بداية قوية مؤمن زكريا: فهمنا فكر البدري من معسكر أكتوبر.. وعازمون على بداية قوية

يرى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي أن المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق في مدينة 6 أكتوبر كان مفيدا لأبعد الحدود.

وتولى حسام البدري مهمة إدارة الفريق فنيا مؤخرا حلفا لمارتن يول المدير الفني الهولندي المستقيل.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات للصحفيين: "معسكر أكتوبر كان مفيدا لأبعد الحدود، فلقد فهمنا خلاله طريقة وفكر حسام البدري وأصبحنا جاهزين للبداية".

وأضاف "اللاعبون خاضوا تدريبات قوية خلال المعسكر، ووجدت أن الجميع هنا كان عاقد العزم لبداية قوية في بطولة الدروي".

مؤمن أتبع "لدينا 3 مباريات قوية في بداية الدوري أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة، وسيكون من المهم فوز بهد قبل توقف الدوري لاتبطات ".

واسترتسل "دعمنا الفريق هذا الموسم ببعض الصفقات الجديدة، والتي أراها مفيدة للغاية وستغير من أداءنا وتساعدنا على الفوز بالبطولات".

وأتم "الجميع استوعب درس الموسم الماضي سواء في بطولة كاس أو دوري الأبطال، ولن نسمح بتكرارها في الموسم الجديد".

ويستعد الأهلي لبداية مبارياته في بطولة الدوري يوم 17 سبتمبر الجاري بمواجهة الإسماعيلي.

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