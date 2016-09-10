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مران الأهلي - راحة لأحمد فتحي واستئناف التدريب بعد العيد

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مران الأهلي - راحة لأحمد فتحي واستئناف التدريب بعد العيد مران الأهلي - راحة لأحمد فتحي واستئناف التدريب بعد العيد

قرر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي منح أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق فترة أطول من الراحة.

ويلتقي الأهلي مع نادي الشرقية وديا في الخامسة مساء اليوم، قبل أن يحصل الفريق على فترة راحة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر البدري منح أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، فترة أطول من الراحة تبدأ من اليوم وليعود في يوم الثلاثاء، بسبب مشاركة اللاعب في مباراتي منتخب الوديتين.

وبالإضافة لذلك، فإن أحمد فتحي سيغيب عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بسبب الإيقاف، وهو ما حفز البدري أيضا على منح اللاعب فترة راحة أطول.

ومن المقرر أن يعود الأهلي لخوض المران الجماعي للفريق من جديد، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل بعد نهاية إجازة العيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر الجاري، في افتتاح مباريات الفريق للموسم الجديد في الدوري.

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