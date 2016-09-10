الأهلي يٌخضع لاعبيه لمحاضرات تحكيمية قبل بداية الموسم

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إخضاع لاعبيه لمحاضرات تحكيمية قبل بداية الموسم الجديد.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "اتفقنا مع عقد بعض خبراء التحكيم على عقد محاضرات تثقيفية للاعبين قبل بداية الموسم الجديد".

وأضاف "نهدف من خلال تلك المحاضرات أن يطلع اللاعبون على التغيرات التي طرأت في قوانين اللعبة".

وأتبع "نسعى لأن تكون بداية الموسم الجديد من الدوري قوية ومتكاملة بالنسبة لنا، والبداية أمام الإسماعيلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.