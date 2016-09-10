جلسة بين مؤمن سليمان ورمزي خالد ' تعليمات بالهجوم '

عقد مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع رمزي خالد لاعب الفريق والذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي فتحي.

وكان طبيب الزمالك قد أكد غياب علي فتحي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الوداد بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وحرص مؤمن سليمان على عقد جلسة مع رمزي خالد عقب ودية وادي دجلة، ليلقنه بعض التعليمات الفنية.

وطلب مؤمن سليمان من رمزي خالد تصحيح أخطاءه التي ظهرت في مباراة دجلة بعدما شرحها له.

وناشد مؤمن سليمان، رمزي خالد بضرورة التقدم الهجومي بعد عدم ظهوره فى أي هجمة طوال الشوط الأول من ودية دجلة بجانب الحرص في الجانب الدفاعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 سبتمبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.