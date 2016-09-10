اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: الموعد النهائي لكأس السوبر المصري

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بصفته بطل الدوري مع الزمالك بصفته بطل كأس مصر على لقب كأس السوبر المصرية.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لـ FilGoal.com: "أبلغنا ناديي الأهلي والزمالك بموعد كأس السوبر المصرية".

وأضاف "ستلعب المباراة عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا، وبالتحديد يوم 10 فبراير المقبل".

سويلم أتبع "لم نحدد بعد مكان إقامة المباراة، لدينا بعض العروض لإقامتها خارجيا لكننا لم نحدد موقفنا بعد".

وكانت مباراة السوبر في الموسم الماضي بين الفريقين أيضا قد أقيمت على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.