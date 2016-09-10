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الجزيرة الإماراتي يصل القاهرة استعدادًا لمباراة السوبر

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وصلت بعثة فريق الجزيرة الإماراتي مطار القاهرة الدولي ، استعدادًا لمواجهة أهلي دبي الثلاثاء المقبل، بملعب “الدفاع الجوي” بالتجمع الخامس، في بطولة كأس السوبر الإماراتي.

وتقام مباراة كأس السوبر الإماراتي لأول مرة فى ، بعدما نجحت شركة «برزنتيشن»، فى اقناع جميع الأطراف، بإقامة نسخة 2016 من مسابقة كأس السوبر خارج الإمارات للمرة الأولى في التاريخ.

واختار الهولندى هينك تين كات، المدير الفنى لنادى الجزيرة الملقب بـ«فخر أبوظبي»، 24 لاعبًا لمواجهة الأهلى في كأس السوبر، وهم على خصيف، خالد السنانى، محمد النقبى، وعبد الله موسى، فارس جمعة، مسلم فايز، محمد فوزى، سيف خلفان، سالم راشد، سلطان السويدى، سالم عبد الله، سلطان برغش، يعقوب الحوسنى، محمد جمال، خلفان مبارك، حميد أحمد، مبارك بوصوفة، بارك جونج وو، تياجو نيفيز، على مبخوت، أحمد ربيع، أحمد العطاس، سلطان الشامسى، جيفرسون فارفان.

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