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بالصور .. تركيب ماكينة الحفر الألمانية العملاقة بالنفق الشمالي ببورسعيد

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : جمال نوفل

انتهت شركة المقاولون العرب، من إنزال وتركيب أجزاء ماكينة حفر الأنفاق الألمانية لغرفة الدفع النفقي بالنفق الشمالي بأنفاق قناة السويس بمنطقة بورسعيد، بعد الانتهاء من تركيب باقي القطع تباعًا لبدء الحفر خلال أيام قليلة.

وتشترك شركة المقاولون العرب مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في تحالف ضخم لتنفيذ ثلاثة أنفاق بمنطقة بورسعيد، اثنان منها للسيارات، والثالث للسكة الحديد، لعبور القطارات لربط منطقة شرق القناة بغربها سعيًا لتنفيذ المشروع الأكبر في تاريخ الأنفاق المصرية لإطلاق التنمية الشاملة لأرض سيناء.

ويتم تنفيذ المشروع لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال تصميم وإنشاء نفقين للسيارات بطول 2.85 كم لكل نفق وبقطر داخلي 11.4 متر وقطر خارجي 12.6 مترا، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء نفق سكة حديد بطول 6.7 كم وبميول 1.25% وبطول تقريبي 4.2 كم وبقطر داخلي 11.4 مترا وقطر خارجي 12.6 مترا، تحت عمق 30 مترا من قاع المجرى الملاحي لقناة السويس.

يذكر أن، رجال “المقاولون العرب” استطاعوا في فترة سابقة التغلب على مشكلات طبيعة التربة بمنطقة بورسعيد بعد ابتكار طرق تنفيذ جديدة لإنشاء غرفة الدفع النفقي الخاصة بنقطة إنطلاق ماكينة حفر أنفاق قناة السويس، وذلك تحت قيادة المهندس سيد فاروق نائب رئيس شركة المقاولون العرب، والمشرف العام على المشروع، والمهندس أسامة كمال، رئيس قطاع المعدات، والمهندس محمد أبو دشيش مدير المشروع .

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