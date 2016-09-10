بالصور.. وزير النقل يتفقد الموقع المقترح لمحور عدلي منصور ببني سويف

تفقد، اليوم السبت، الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الموقع المقترح لإنشاء وتنفيذ محور عدلي منصور علي النيل بمحافظة بني سويف.

وصرح وزير النقل أن هذا المحور سيخدم المدينة الصناعية ببني سويف وسيربط الطريق الشرقي بالغربي مرورا بنهر النيل وتبلغ تكلفته 500 مليون جنيه مشيرا إلي أنه تم تحديد الموقع والمسار الخاص به بالتنسيق مع محافظة بني سويف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.