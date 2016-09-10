وزيرة التضامن تتابع إجراءات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى جبل عرفات

مراسل«ONA»:

قال محمد عثمان، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن البعثة تسلمت مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى بعد مراجعة كافة التعاقدات مع الجانب السعودي، وتم توفير جميع البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقا فيما يتعلق بنوعية الخيام وتوافر عناصر الأمان بها، فضلا عن توافر المكيفات والمراوح والوجبات الجافة والساخنة والعصائر تمهيدا لتسليمها للحجاج في المشاعر المقدسة حيث تم التأكيد على كفاءة كل الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن.

وأكد «عثمان» أنه بداية من ظهر الجمعة، وحتى نهاية اليوم السبت، يبدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لإتمام أهم مناسك الحج.

وتتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام بالغ مع رئيس بعثة الوزارة الرسمية للحج الترتيبات النهائية التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة وصعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، حيث من المقرر أن يبدأ تصعيد الحجاج المصريين، وتم التأكيد على أعضاء بعثة الجمعيات الاهلية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإراحة الحجيج المصري في المشاعر المقدسة مع تقديم اهتمام خاص للترتيبات الطبية.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجيج لفت «عثمان» إلى الحالة الصحية الجيدة لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية مع المتابعة المستمرة والاطمئنان على الحالات الصحية المحجوزة بالمستشفيات وهم 5 حجيج، تم احتجازهم بمستشفيات الملك عبدالعزيز والنور والملك فيصل حيث تم حجز الحاج إبراهيم مراد عرفات من الشرقية يعانى من التهابات كبدية، والحالة الثانية للسيدة منى محمود سعد من القاهرة، تم إجراء جراحة لها، والحالة الثالثة للحاج خالد عثمان المنسى من الدقهلية يعانى من أمراض عظام، والحالة الرابعة زينب محفوظ حسانيين أسيوط تعانى من ارتفاع في السكر، والحالة الأخيرة للحاج محمد إبراهيم أحمد من القاهرة يعانى من التهاب رئوي ويتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم جميعًا.

ويقوم رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بزيارة المرضى بصفة مستمرة من أجل الاطمئنان عليهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فيه غرفة العمليات العشرات من الاتصالات يوميا من قبل الحجاج للاستفسار عن مقر إقامة بعض الحجاج أو الإبلاغ عن فقدان متعلقاتهم.