«طب بيطري الوادي الجديد» تحدد 8 خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين خلال العيد

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن تخصيص 8 خطوط هاتفية ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمراكز المحافظة الخمسة .

وأكد الدكتور محمد بشير، مدير مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه تم تخصيص 3 خطوط بمقر المديرية بمدينة الخارجة، وهي ” 0927934043 ،0927920380 ، فاكس 0927920866 “، وفي مركز الخارجة بمقر الإدارة البيطرية، تم تخصيص رقم الهاتف ” 0927921967 ” لمواطني مركز الخارجة وقراه، في مركز باريس رقم الهاتف ” 0927975010 ، وفي مركز بلاط رقم الهاتف 0927703014 ، وفي مركز الداخلة رقم 0927821324 ، وفي مركز الفرافرة رقم 092751007 .

وأضاف، أن المديرية شكلت لجان مشتركة، بالتنسيق مع قطاع التموين والصحة ومباحث التموين، لمراقبة الأسواق واللحوم والأضاحي ومراقبة جودة المعروض منها حفاظًا علي صحة المواطنين، وضبط وإعدام كل ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي .