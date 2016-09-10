“العمل الدولية” تمنح مروة عمارة جائزة التميز الإعلامي

منحت منظمة العمل الدولية الزميلة مروة عمارة جائزة التميز الاعلامي في الشأن العمالي عن فئة التحقيق، وذلك لما قدمته من معلومات في تحقيق نشر لها بجريدة ” روز اليوسف” تحت عنوان: مليون منشأة معرضة للكوارث بسبب المفتشين والمهمات، التي عقدت بشهر ديسمبر من العام الماضي، لاختيار أفضل الموضوعات الصحفية عن الأوضاع العمالية.

وكشف التحقيق غياب اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية وقصور الرقابة وغياب المفتشين. كما تم رصد بيزنيس مهمات اكفاء الحرائق المغشوشة واماكنها.

وقد تم التكريم بحضور بيتر فان جوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير مشروع التصدير بمكتب المنظمة بالقاهرة. وقد تم تشكيل لجنة على مدار عام لدراسة الاعمال الصحفية المقدمة للمنظمة واختيار الاعمال فقط الافضل في فئة التحقيق وصحافة البيانات والتقرير المطول.

أكدت منظمة العمل الدولية، أن مسابقة التميز الإعلامي تعتبر تجربة جديدة على المنظمة، وقد أعلن عن المسابقة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وشكلت لجنة لاختيار العمل الإعلامي الناجح ، واختارت المنظمة 3 أعمال صحفية ناجحة تتوافر فيها المصداقية والحيادية والتميز.