«التعليم» تنفي وجود فقرة «القدس عاصمة إسرائيل» في كتاب التربية الوطنية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم زعمه علي بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية، أن كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى تضمن فقرة مفادها أن القدس عاصمة إسرائيل، وإمعانًا فى التضليل صاحب الخبر صورة من صفحة الكتاب المدرسى الذى ورد فيه هذا المضمون.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه لا يوجد كتاب مدرسى للتربية الوطنية فى الصف الثالث الإعدادى أساسًا، وأن المضمون المشار إليه لم يرد فى أى كتاب مدرسى مصرى آخر سواء كان للتربية الوطنية أو غيرها من المواد الدراسية، فعروبة القدس تمثل أحد الثوابت على المستوى الوطنى والعربى والإسلامى .