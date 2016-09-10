198 مليون جنيه للمناطق المحرومة بواحتي «الخارجة وباريس» في الوادى الجديد

مراسل«ONA»:

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادي الجديد، أن الحكومة أنفقت خلال الفترة الحالية 198 مليون جنيه، لإقامة 9 مشروعات لسد إحتياجات المناطق المحرومة بواحتي الخارجة وباريس .

وقال عشماوي في تصريح صحفي، إن المشروعات التسعة تضمنت إقامة محطة مياه بقرية بورسعيد بتكلفة 6.3 مليون جنيه، وصومعة غلال بتكلفة 76 مليون جنيه ، ومحطة مياه بقرية ناصر الثورة بتكلفة 6.3 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 3 مليون جنيه، ومشروع رصف طريق الخارجة – باريس بتكلفة 60 مليون جنيه، والمعهد الأزهري بقرية جدة بتكلفة 3 مليون، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية جورمشين بتكلفة 6 مليون جنيه، ومشروع إقامة 50 منزل ريفي في ارض الملك بتكلفة 10 مليون جنيه .

وأضاف، أنه جاري إقامة مدرسة باريس الثانوية الزراعية بتكلفة 23.2 مليون جنيه علي مساحة 72 فدانًا علي مساحة 28 فدان ، وتضم المدرسة مزرعة تعليمية ،وورشة وعنابر تربية ثروة حيوانية و2 صوبة ومزرعة دواجن.