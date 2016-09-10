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دراسة: منتجات الألبان سلاحك لمقاومة حروق الشمس

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دراسة: منتجات الألبان سلاحك لمقاومة حروق الشمس دراسة: منتجات الألبان سلاحك لمقاومة حروق الشمس

>(أ ش أ)

كشفت دراسة طبية حديثة، أن منتجات الألبان مثل الحليب والزبادى تساعد فى توفير شعور سريع بالراحة للآلام الناجمة عن حروق الشمس.

 

وأوضحت الأبحاث أن اللبن البارد يعد الحل السريع للتخلص من آلام الحرقان الناجم عن حروق الشمس، بل ويعد خيارا منخفض التكاليف سهل المنال فى كل بيت.

 

وأظهرت الأبحاث أن غسل الوجه واليدين وجميع أجزء الجسم المصابة بالماء البارد وتعريضها للهواء الجاف قليلا يعمل على ترطيب الجزء المصاب، ثم وضع قطع من الثلج مع لفها بقطعة قماش نظيفة ثم وضعها فى قليل من اللبن ليتم وضعها لنحو 15 دقيقة، يساعد أيضا فى التخلص من الشعور بالحرقان.


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