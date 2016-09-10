ننشر أسماء وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

ينشر "اليوم السابع" أسماء الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية لصلاة عيد الأضحى، وعددها 327 ساحة فى مختلف أنحاء المدينة.

وتتقسم الساحات إلى 27 ساحة بمنطقة الدخيلة، و19 ساحة لإدارة شرق، و23 ساحة لإدارة غرب، و35 لإدارة العامرية، و26 لإدارة وسط، و35 لإدارة المنتزة، و11 لإدارة الجمرك، و40 لإدارة برج العرب، و41 لمحرم بك، و68 لإدارة الرمل.

وقال مصدر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن الساحات من الممكن زيادتها قبل يومًا واحدًا من صلاة عيد الأضحى المبارك، نظرًا لاحتياج بعض المناطق للساحات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيادة عدد الساحات يأتى لمنع أصحاب الأفكار المتطرفة من السيطرة على المساجد وساحات عيد الأضحى، التى سيتم رصدها من خلال غرفة العمليات المتنقلة.