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تنفيذ 90 % من إحلال محطتي شرب بمليون جنيه بقريتي «هريرة ومنقار» بالوادى الجديد‎

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تنفيذ 90 % من إحلال محطتي شرب بمليون جنيه بقريتي «هريرة ومنقار» بالوادى الجديد‎ تنفيذ 90 % من إحلال محطتي شرب بمليون جنيه بقريتي «هريرة ومنقار» بالوادى الجديد‎

 

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد اللواء محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ 90 % من مشروع إحلال وتجديد محطتي مياه شرب بقريتي أبو هريرة وأبو منقار بالمركز بتكلفة إجمالية مليون جنيه، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال العدوي في تصريح صحفي، إن المشروع يتضمن إحلال جزئي لمحطة قرية “أبوهريرة” بتكلفة 750 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 4 فلاتر بمحطة ترشيح مياه الشرب بقرية أبو منقار بتكلفة 250 ألف جنيه .

وأضاف، أن المركز يواصل حاليًا طرح مشروعات رصف الطرق بطول 3.5 كم والكهرباء من خطة التنمية المحلية للمركز، تمهيدًا لتنفيذها وإنهائها قبل يونيو 2017 .

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