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حبس عامل و2 آخرين بتهمة قتل بائع لتعديه جنسيا على ابنة أخيه وحفيدته

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حبس عامل و2 آخرين بتهمة قتل بائع لتعديه جنسيا على ابنة أخيه وحفيدته حبس عامل و2 آخرين بتهمة قتل بائع لتعديه جنسيا على ابنة أخيه وحفيدته

>كتبت أمانى الأخرس

قررت نيابة دار السلام برئاسة المستشار جمال الجبلاوى بحبس عامل و2 آخرين لاتهامهم بقتل بائع بسبب تعديه جنسيا على ابنة أخيه.

 

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من «ع.أ»، بائع، بأنه أثناء التوجه لمسكن والده «م.ع»، بائع؛ اكتشف تواجده فى حالة إعياء بمسكنه وبه إصابات متعددة بأماكن مختلفة من الجسم وتمكن بمساعدة الأهالى من نقله لأحد المستشفيات، وتوفى فور وصوله.

 

بمناظرة الجثة تبين أن بها إصابات (كدمات بالوجه والكتفين والقدمين وجروح وخزية متعددة بالساقين والذراعين(.

 

أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «ع.ف» عامل، "ر.ح" تباع، "س.إ.ع"، عامل رخام "شقيق المتهم الأول من الأم"، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.


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