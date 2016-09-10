"جنايات شمال القاهرة" تخلى سبيل محامى و4 آخرين متهمين بالتحريض على التظاهر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيل كلا من أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و4 آخرين ، بضمان محال إقامتهم، بتهمة التحريض على التظاهر فى 25 أبريل الماضى .

والمتهمون هم: "علي محمد أحمد خليفة، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة"، بالإضافة إلى أحمد عبد الله.

ووجهت النيابة للشباب تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى.

ونسبت النيابة إليهم كذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام، والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.