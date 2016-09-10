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محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك

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محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن اسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة ..داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا بمزيد من التقدم والرفعة والرقي.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة المباركة راجيا من الله تعالى ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتقدم سموه بالتهنئة القلبية الى قوات الواجب الاماراتية خارج الوطن في ميادين الحق والإنسانية بهذه المناسبة السعيدة ..داعيا الله تعالى أن يديم لهم العزة والنصر وأن يحفظهم سالمين.

كما هنأ سموه ملوك وقادة الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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