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مباشر - دربي مانشستر.. يونايتد (0) - سيتي (2) إيهيناتشو يضيف الثاااني

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مباشر - دربي مانشستر.. يونايتد (0) - سيتي (2) إيهيناتشو يضيف الثاااني مباشر - دربي مانشستر.. يونايتد (0) - سيتي (2) إيهيناتشو يضيف الثاااني

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدربي بالدوري الإنجليزي.

صدام جديد بين البرتغالي مورينيو والإسباني جوارديولا هو الأول بينهما في إنجلترا.

مورينيو أحدث العديد من المفاجآت في تشكيل فريقه للمباراة. (طالع تشكيل مانشستر يونايتد من هنا)

وعلى الجابن الآخر، حاول جوارديولا تعويض غياب سيرجيو أجويرو. (طالع تشكيل مانشستر سيتي من هنا)

لمتابعة المباراة أولا بأول وتشكيل الفريقين اضغط هنا

بداية المباراة

مرور 10 دقائق من عمر اللقاء، والتعادل السلبي مازال قائم.

د. 15 جووووووووووووووووووووول أول عن طريق كيفين دي بروين.

كولاروف أرسل كرة طويلة، قابلها إيهيناتشو برأسه إلى دي بروين الذي استلم الكرة ومر بها من بليند ثم أودعها المرمى.

د. 36 جووووووووووووول كليتشي إيهيناتشو يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي

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فيديو اليوم السابع