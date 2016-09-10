سيليسين يظهر لأول مرة مع برشلونة بعد إصابة تير شتيجن.. وتواجد ميسي

(إفي): استبعد لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة، تير شتيجن حارس الفريق الألماني من قائمة الفريق لمواجهة ألافيس مساء اليوم (20:30 ت م)، بسبب "شد في العضلة نصف غشائية بساقه اليمنى"، حسبما أعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني.

وأعلن النادي في بيان رسمي إصابة اللاعب، والتي من المتوقع أن تدفعه للغياب فترة تتراوح بين أسبوعين أو 20 يوم.

إلا أن المدير الفني للبارسا، لويس إنريكي، استعاد كل من نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندريس إنييستا والفرنسي جيريمي ماتيو، الذين حصلوا على الإذن الطبي وانضموا لقائمة الفريق لمباراة اليوم.

ورغم حصوله على الإذن الطبي، استبعد البرتغالي أندريه جوميش من القائمة بقرار فني، على غرار سيرجي روبرتو، وقد يستدعيهما المدرب لأول مباراة في دوري الأبطال الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل أمام سلتيك الاسكتلندي.

وشملت قائمة البرسا لمباراة ألافيس باكو ألكاسير، الذي تم تقديمه أول أمس الخميس كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني خلال المواسم الخمسة المقبلة، وقد يحظى مساء اليوم بأول مشاركة رسمية له مع برشلونة.

وتضم قائمة اللاعبين الـ18 الذين استدعاهم إنريكي كلا من: سيليسين، وماسيب، وأليكس فيدال، وأومتيتي، وبيكيه، وماسكيرانو، وجوردي ألبا، وديني، وسيرجيو بوسكيتس، وإنييستا، وراكيتيتش، وأردا، ودنيس سواريز، ورافينيا، وميسي، ولويس سواريز، ونيمار، وألكاسير