جهزي بشرتك للاستمتاع بأيام العيد

سيأتي العيد هذا العام في أكثر أوقات الصيف حرارة وسخونة، ولأن أيام العيد تتميز برحلات البحر والاستمتاع بأشعة الشمس ورمال الشاطئ، وجب عليك أن تحمي بشرتك وتجهزيها جيداً حتى تستطيع مقاومة هذه الحرارة، فالتعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤذي البشرة ويسبب لها الكثير من المشاكل، لذا سيقدم لك "سيِّدتي نت" أربع طرق للعناية ببشرتك وحمايتها من أشعة الشمس:

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1-كريم الوقاية من الشمس: لا تعرضي بشرتك أبداً لأشعة الشمس قبل وضع الواقي المناسب لها، ولا تنسي تجديد الكريم كل ساعتين طوال وقت تواجدك خارج المنزل، كما عليك الاهتمام باختيار واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك والبحث عن كل ما هو جديد في هذا المجال مع ضرورة تطبيق الواقي حتى وإن كنت تتنقلين بالسيارة.

2-ارتداء القبعة: إذا كنت ستجلسين على شاطئ البحر أو ستتعرضين لأشعة الشمس لفترة طويلة، فاحرصي على ارتداء قبعة واسعة لتساعدك في حماية بشرتك وشعرك من أشعة الشمس.

3-المياه: احرصي على شرب كمية كافية من الماء يومياً بحيث لا تقل عن لترين من الماء لضمان ترطيب بشرتك من الداخل، وبالتالي سيظهر ذلك على بشرتك من الخارج.

4-فحص بشرتك باستمرار: احرصي على تفحص بشرتك باستمرار لملاحظة الأماكن الداكنة أو التجاعيد الجديدة التي ظهرت نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وإذا وجدتِ أي تغيير في لون بشرتك، فاستشيري طبيبك الخاص.