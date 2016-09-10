اكتشفي سر جمال النجمات من طعامهن!

تكمن أسرار جمال وجاذبية نجمات هوليوود في اتباعهن لأنظمة الغذاء الصحية التي تحافظ على نضارة بشرتهن وتألقهن المستمر، فمعظم النجمات يعتمدن اعتماداً أساسياً على الخضراوات والفاكهة وشرب الكثير من الماء لإمداد البشرة بالرطوبة الكافية داخلياً لينعكس ذلك على نضارتها خارجياً.

إليك سيدتي بعض أسرار سلطة ووجبات النجمات:

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1.CHRISSY TEIGEN: تعتمد CHRISSY على تناول أطعمة مغذية كالخس والبصل الأحمر والجبن، كما أنها لا تتخيل تناول طبق السلطة الخاص بها دون احتوائه على هذه الأطعمة، وتحرص على إدخال الجوز وزيت الزيتون في معظم وجباتها، فهما من أهم المكونات التي تعتمد عليها، لذلك فهي تتمتع دائماً ببشرة متألقة ونضرة.

2.Beyoncé: تعتمد بيونسيه على تناول الخيار والجزر باستمرار بين الوجبات، كما أنها تنصح الجميع بتناول الخضراوات والفواكه بدلاً من الحلويات.

3.Gisele Bündchen: تعتمد Gisele على تناول الطماطم والقرنبيط والبطاطا بصورة مستمرة، كما أنها تحرص هي وزوجها Tom Bradyعلى شرب كوب من الزنجبيل يومياً لحماية جسميهما من المواد الضارة وطرد السموم.

4.: Jennifer Anistonتتناول جينيفر البرغل يومياً، إذ يمثل بالنسبة لها قاعدة يومية أساسية قبل النوم، كما أنها تحب تناول البقدونس والنعناع والبصل الأحمر والفستق دائماً.

5.Jessica Alba: إن أهم سر من أسرار النجمة جيسيكا هو زيت الزيتون، فهي تقوم بتناول نصف فنجان يومياً في الصباح من زيت الزيتون النقي للحفاظ على نضارة بشرتها وتألقها باستمرار.