النيابة تأمر بتشريح جثة بائع قتل لتعديه جنسيا على ابنة أخيه بدار السلام

قررت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجبلاوى، انتداب الطب الشرعى وتشريح ودفن جثة بائع قتل لقيامة بالتعدى جنسيا على فتاة، كما أمرت بتحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من«ع.أ» بائع، بأنه أثناء التوجه لمسكن والده «م.ع» بائع، اكتشف تواجده فى حالة إعياء بمسكنه وبه إصابات متعددة بأماكن مختلفة من الجسم، وتمكن بمساعدة الأهالى من نقله لأحد المستشفيات، وتوفى فور وصوله.

وبمناظرة الجثة تبين أن بها إصابات "كدمات بالوجه والكتفين والقدمين وجروح وخزية متعددة بالساقين والذراعين"، وأسفرت جهود البحث بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «ع.ف» عامل، و"ر.ح" تباع، "س.إ.ع" عامل رخام "شقيق المتهم الأول من الأم".

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العميد هشام قدرى رئيس قطاع مباحث جنوب القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه سبق وأن تزوج من نجلة شقيق المجنى عليه واكتشف قيامه بمعاشرتها جنسيا فقام بتطليقها، واحتفظ بنجلته منها، إلا أن المجنى عليه قام أيضا بالتعدى الجنسى على نجلة المتهم، ما أدى إلى فض غشاء بكارتها.