أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيفى عبده ضيفة «أعز الناس» » ثانى أيام العيد على شاشة التليفزيون المصري

Google+ Print
فيفى عبده ضيفة «أعز الناس» » ثانى أيام العيد على شاشة التليفزيون المصري فيفى عبده ضيفة «أعز الناس» » ثانى أيام العيد على شاشة التليفزيون المصري

يستضيف برنامج «أعز الناس» في حلقة خاصة على شاشة التلفزيون المصري، في العاشرة مساء ثاني أيام العيد، الفنانة فيفي عبده ،والمنتج محيي زايد وابنتها عزة مجاهد، وزوجها محمد الدسوقي، حيث تتحدث عن العديد من أفلامها وعلاقتها بزملائها بالوسط الفني ومدى تأثرها بالراحلة سامية جمال، وتأثير الميديا على العلاقات الأسرية وأهم مايميز الراقصة الشرقية.

كما يتحدث المنتج محيي زايد حول التعاون بينهم في عمل مسرحي والجوانب الايجابية والاجتماعية لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل.
> وتتحدث ابنتها وزوجها عن علاقتهم بالفنانة وأهم المواقف بينهم مع عرض لبعض أجزاء من أعمالها الدرامية والمسرحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا