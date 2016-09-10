فيفى عبده ضيفة «أعز الناس» » ثانى أيام العيد على شاشة التليفزيون المصري

يستضيف برنامج «أعز الناس» في حلقة خاصة على شاشة التلفزيون المصري، في العاشرة مساء ثاني أيام العيد، الفنانة فيفي عبده ،والمنتج محيي زايد وابنتها عزة مجاهد، وزوجها محمد الدسوقي، حيث تتحدث عن العديد من أفلامها وعلاقتها بزملائها بالوسط الفني ومدى تأثرها بالراحلة سامية جمال، وتأثير الميديا على العلاقات الأسرية وأهم مايميز الراقصة الشرقية.

كما يتحدث المنتج محيي زايد حول التعاون بينهم في عمل مسرحي والجوانب الايجابية والاجتماعية لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل.

> وتتحدث ابنتها وزوجها عن علاقتهم بالفنانة وأهم المواقف بينهم مع عرض لبعض أجزاء من أعمالها الدرامية والمسرحية.