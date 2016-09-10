بالصور.. وزير النقل يستقل قطار بني سويف ويتفقد عدد من المزلقانات

استقل الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، صباح اليوم السبت، القطار رقم 2202 ( مميز/ غير مكيف ) والمتجه من القاهرة إلى بني سويف حيث اطمئن على الخدمة المقدمة للركاب، ونظافة القطار والتقى بعدد من الركاب، واستمع الي مقترحاتهم، و رافقه خلال الجولة اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية.

ثم تفقد الدكتور جلال سعيد يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف محطة بني سويف للسكك الحديدية، حيث تفقد أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، لمتابعة عمليات حجز التذاكر، والاطمئنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل حجز القطارات، شدد على العاملين بضرورة حسن المعاملة مع الركاب.

ووجه وزير النقل مسؤولى الهيئة بضرورة المحافظة على انتظام جدول التشغيل، من حيث قيام ووصول القطارات في مواعيدها المحددة، وكذلك تقديم مستوى نظافة لائق، بحيث يتم خروج القطارات لجمهور الركاب على أكمل وجه من حيث نظافتها داخليًا وخارجيًا.

ثم تفقد الدكتور جلال سعيد مزلقان مصنع النسيج في الكياو 121.500 ومزلقان عزمي في الكيلو 122.206 الذي تم الانتهاء من تطويرهما ( أعمال مدنية و نظم تحكم ) كما تفقد الوزير أعمال تطوير مزلقاني ظاظا في الكيلو 133.200 والبرانقة في الكيلو 136.480 واللذان يتم اجراء التطوير لهما.

وأوضح وزير النقل انه تم الانتهاء تم تطوير الاعمال المدنية ونظم التحكم لعدد 10 مزلقان والتطوير المدني لعدد 5 مزلقانات بمحافظة بني سويف وجاري تطوير 5 مزلقانات.

وأشار الوزير ان هناك خطة شاملة لتطوير المزلقانات على مستوى محافظات الجمهورية مشيرا ان هذه الخطة ضمن البرنامج الاصلاحي للسكك الحديدية الذي تم وضعه لتطوير منظومة السكك الحديدية، والذي يشمل ( العربات – الجرارات – المحطات – الإشارات – المزلقانات )، وكذا تطوير منظومة الامن والسلامة وإعداد الكادر البشري.