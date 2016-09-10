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ضبط 3 متهمين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها خلال أجازة العيد بالغردقة‎

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ضبط 3 متهمين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها خلال أجازة العيد بالغردقة‎ ضبط 3 متهمين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين قبل ترويجها خلال أجازة العيد بالغردقة‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، خلال حملة أمنية علي الشقق المفروشة، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 100 تذكرة كوكايين ماركة “فرفشة” بمدينة الغردقة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تبين من تفاصيل الواقعة، تمكن الرائد شريف خليل وكيل قسم مباحث الآداب بالبحر الأحمر خلال حملة أمنية على الشقق المفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية بشارع مترو بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم 100 تذكرة هروين ماركة “فرفشة” سعر التذكرة 1400 جنيه قبل ترويجهم على عملائهم في عيد الأضحى .

وتم ضبطهم وهم : “س. ع. م”، يعمل في مجال السينما؛ و”ع. ا.ع” يعمل في الدعاية والإعلان و”ح. ع. ل” 33 عامًا – عاطل.

تم التحفظ على 3 تليفونات محمولة ومبلغ مالي وسيارة ملاكى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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