فتيات اليوم أكثر رغبة بالانتحار من الشباب

أفاد الخط الساخن في بريطانيا الذي يستقبل مكالمات من المراهقين الراغبين بالانتحار، بأن عدد هؤلاء الأطفال قد تضاعف بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.

حتى أولئك الذين لم يبلغوا سن المراهقة بعد يفكرون في الانتحار، إذ كان أصغر المتصلين في أحد المرات بالكاد يبلغ 10 أعوام، بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

ويعتبر الجلوس لفترات طويلة في الشبكات الاجتماعية والحياة المنزلية المضطربة، إضافة إلى العنف المنزلي والمشاكل في المدرسة الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال في التفكير بأنه غير مرغوب بهم، وأنه سيكون من الأفضل ألا يتواجدوا في هذه الحياة.

واستقبل الخبراء العاملين على الخط الساخن أكثر من 300 ألف مكالمة في عام 2015-2016، لمدة 12 شهرا ما يقارب 20 طفلا اتصلوا لأخذ النصيحة أو فقط للترويح عن نفسهم ،مع العلم انه خلال 5 سنوات مضت، كان هناك أقل من 9000 طفل.

والمثير للانتباه أن كل 7 متصلين كان 6 منهم من الفتيات، والأهم من ذلك كله أن الفتيات تتراوح أعمارهم بين 12و15 سنة.