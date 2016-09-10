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طورئ ببنها استعدادا لعيد الأضحى وتعليمات للمجاز بالذبح مجانا خلال العيد

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طورئ ببنها استعدادا لعيد الأضحى وتعليمات للمجاز بالذبح مجانا خلال العيد طورئ ببنها استعدادا لعيد الأضحى وتعليمات للمجاز بالذبح مجانا خلال العيد

>القليوبية - حسن عفيفى

قال مجدى نجاح رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

 

وأضاف فى تصريح صحفى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم، وإلغاء الإجازات لكافة المسئولين والعاملين بمجلس المدينة وتوجيه التعليمات بالعمل بكامل طاقاتها.

 

وأشار إلى أنه تم تجهيز الحدائق ببنها لاستقبال الزوار ورواد المدينة خلال العيد ومنها حديقة قصر ثقافة بنها وصقلية وحديقة مدخل بنها الشرقى وحديقتى كوبرى المصنع الحربى وتم تكثيف الحملات ورفع الإشغالات.

 

وقال نجاح إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين المحافظة ومجلس المدينة والأجهزة الأمنية لمتابعة توافر السلع وحالة المنافذ الثابتة والمتنقلة.

 

وتوافر البنزين والسولار وشن حملات على محلات الجزارة والمشويات.

 

وبشأن حالة المجازر ببنها، قال إنه تم تجهيز مجزر كفر الجزار ومجزر كفر سعد وتم توجيه تعليمات من اللواء محافظ القليوبية بالذبح مجانا للأضاحى الخاصة بالمواطنين.


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