محافظ قنا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار استعدادا لعيد الأضحى‎

قاد «عبد الحميد الهجان»، محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة مكبرة علي الأسواق لضبط الأسعار والوقوف علي الكميات المعروضة من اللحوم والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والتأكد من جودتها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك يرافقه قيادات مديريات «التموين–الطب البيطري–الصحة» ومباحث التموين والمرافق والمرور.

بدأت الحملة بجولة ميدانية بشارع السهريج ومنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق وتامين احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، وحذر محافظ قنا البائعين من استغلال المواطنين أو البيع بأسعار مرتفعة، مؤكدًا على تشديد الرقابة بالأسواق بما يضمن توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة .

كما قام محافظ قنا ومدير أمن قنا، بزيارة مول الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والذي يعد أكبر مول للشركة علي مستوي الصعيد والواقع علي مساحة 2500 متر ، وأطمئن المحافظ علي توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والأدوات المنزلية والمنظفات وجميع الخضروات والفاكهة .

كما تفقدوا، فرع الشركة المصرية 2000 بشارع 23 يوليو، حيث أعطى محافظ قنا تعليماته بتوفير كميات إضافية من اللحوم المجمدة والدواجن بأفرع الشركة نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين علي الشراء، حيث تقوم فروع الشركة ببيع كافه السلع للمواطنين بأسعار مخفضه لتخفيف العبئ والمعاناة عن محدودي الدخل .

وشدد محافظ قنا، علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتشكيل لجان مشتركة من مديرية الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية ومعارض السلع المختلفة، وأيضا المخابز للتأكد من توافر السلع مؤكدًا على وقوف المحافظة جانب إلى جنب مع المواطنين البسطاء .