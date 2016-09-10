أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار استعدادا لعيد الأضحى‎

Google+ Print

14329153_962462023876684_363236833_o

قاد «عبد الحميد الهجان»، محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة مكبرة علي الأسواق لضبط الأسعار والوقوف علي الكميات المعروضة من اللحوم والسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والتأكد من جودتها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك يرافقه قيادات مديريات «–الطب البيطري–الصحة» ومباحث التموين والمرافق والمرور.

بدأت الحملة بجولة ميدانية بشارع السهريج ومنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق وتامين احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، وحذر محافظ قنا البائعين من استغلال المواطنين أو البيع بأسعار مرتفعة، مؤكدًا على تشديد الرقابة بالأسواق بما يضمن توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة .

كما قام محافظ قنا ومدير أمن قنا، بزيارة مول الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والذي يعد أكبر مول للشركة علي مستوي الصعيد والواقع علي مساحة 2500 متر ، وأطمئن المحافظ علي توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والأدوات المنزلية والمنظفات وجميع الخضروات والفاكهة .

كما تفقدوا، فرع الشركة المصرية 2000 بشارع 23 يوليو، حيث أعطى محافظ قنا تعليماته بتوفير كميات إضافية من اللحوم المجمدة والدواجن بأفرع الشركة نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين علي الشراء، حيث تقوم فروع الشركة ببيع كافه السلع للمواطنين بأسعار مخفضه لتخفيف العبئ والمعاناة عن محدودي الدخل .

وشدد محافظ قنا، علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتشكيل لجان مشتركة من مديرية الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية ومعارض السلع المختلفة، وأيضا المخابز للتأكد من توافر السلع مؤكدًا على وقوف المحافظة جانب إلى جنب مع المواطنين البسطاء .

14273428_962462017210018_887686489_o 14273505_962462003876686_515736619_o

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء