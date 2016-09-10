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ضبط 40 طن سكر تموينى بالدقهلية قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 40 طن سكر تموينى بالدقهلية قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط 40 طن سكر تموينى بالدقهلية قبل بيعها بالسوق السوداء

>الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة الرقابة التموينية بمدينة طلخا بالدقهلية، حملة  لمتابعة الأسواق،  بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز والمواد المدعمة، وبالتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، من تحرير محضر بالاستيلاء على 40 طن سكر تموينى.

يأتى ذلك بتعليمات من إبراهيم أحمد ياقوت الخياط وكيل وزارة ، وتم ضبط الكمية المهربة فى الحملة التى ترأسها أحمد جاد مدير إدارة طلخا التموينية، وعاطف نور وعبد المجيد القاضى كبيرا مفتشين بإدارة تموين طلخا، من قبل بعض الأشخاص، حاول الاستيلاء عليها، وبيعها فى السوق السوداء، والاستفادة من فارق سعر الدعم، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

 


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