«المترو» تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بسببب ارتفاع الحرارة

أعلنت شركة مترو الأنفاق تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60كم/س، بدلًا من 80 كم في الطبيعى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

> قال بيان للشركة اليوم السبت إن مندوب الهندسة طالب بتخفيض السرعة من 80 إلى 60 خارج النفق بالخطين الأول والثانى، لتجنب التأثير الضار للحرارة على القضبان وبعض الأجزاء المسيرة للقطارات.