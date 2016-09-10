أعلنت شركة مترو الأنفاق تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60كم/س، بدلًا من 80 كم في الطبيعى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
> قال بيان للشركة اليوم السبت إن مندوب الهندسة طالب بتخفيض السرعة من 80 إلى 60 خارج النفق بالخطين الأول والثانى، لتجنب التأثير الضار للحرارة على القضبان وبعض الأجزاء المسيرة للقطارات.
«المترو» تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بسببب ارتفاع الحرارة
أعلنت شركة مترو الأنفاق تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60كم/س، بدلًا من 80 كم في الطبيعى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.