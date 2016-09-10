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«المترو» تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بسببب ارتفاع الحرارة

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«المترو» تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بسببب ارتفاع الحرارة «المترو» تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني بسببب ارتفاع الحرارة

مترو الأنفاق – أرشيفية

أعلنت شركة مترو الأنفاق تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60كم/س، بدلًا من 80 كم في الطبيعى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
> قال بيان للشركة اليوم السبت إن مندوب الهندسة طالب بتخفيض السرعة من 80 إلى 60 خارج النفق بالخطين الأول والثانى، لتجنب التأثير الضار للحرارة على القضبان وبعض الأجزاء المسيرة للقطارات.

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