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محافظ المنيا يبحث ملف التعليم مع وكيل وزارة التربية والتعليم ‎

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محافظ المنيا يبحث ملف التعليم مع وكيل وزارة التربية والتعليم ‎ محافظ المنيا يبحث ملف التعليم مع وكيل وزارة التربية والتعليم ‎

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

ناقش اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم السبت، مع رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من الملفات الخاصة بقطاع التعليم في المحافظة، وذلك ضمن أولى لقاءات المحافظ بوكلاء الوزارة ومديري الخدمات لمتابعة سير العمل بكل القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية .

وأعلن “المحافظ” أنه سيقوم بجولة على جميع مدارس مراكز المحافظة عقب أجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي وموقف المباني المدرسية وصيانتها والكتب المدرسية والأثاث المدرسي والتواصل مع أبنائه الطلاب .

وقال “المحافظ” إن الهدف من التعليم يجب أن ينصب على زراعة عقيدة ثابتة لدى الطلاب بان الانتماء الأول لبلدهم وان كافة القطاعات مسخرة لخدمة المواطن ، حتى لا يحدث نوع من الانفصال بين المواطن والدولة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال البسيطة والرئيسية للمدارس حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سيرالعملية التعليمية، موجهًا إدارة التفتيش والمتابعة بالمرور على المدارس .

وأوضح رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تواصل أعمال الصيانة البسيطة لـ2478 مدرسة ، كما يجري حاليًا أعمال الصيانة الرئيسية.
> وقال عبد الحميد، إنه تم إدراج 20 مدرسة تعليم عام و9 مدارس تعليم فني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم الكتب الدراسية قبل العام الدراسي، ووصل منها حاليًا 90% .
> وأضاف، أن مدارس المنيا تتميز بالاهتمام بالأنشطة لخدمة العملية التعليمية ، وقد حصدت المحافظة 8 مراكز من أوائل الجمهورية للعام التالي على التوالي.
> وشدد “المحافظ” على ضرورة انتهاء لجنة التظلمات الخاصة بإعادة توزيع المعلمين على المدارس عقب إجازة العيد وعرض نتائجها للبت فيها، حتي يتم توزيع كافة نشرات التوزيع للمعلمين قبيل العام الدراسي وذلك بهدف سد العجز داخل جميع الإدارات .
> كما بحث المحافظ مع وكيل التعليم، تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ،حيث أكد المحافظ على ضرورة توفير البديل وخاصة لطلاب الثانوية العامة وهي أكثر شريحة تعتمد على الدروس الخصوصية من خلال مجموعات التقوية بالمدارس على أن يكون البديل مناسب ومنضبط مع الطلاب وأسرهم.

 

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