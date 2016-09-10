وصول أولي رحلات الخطوط التركية لمطار شرم الشيخ

مراسل«ONA»:

وصلت أولي رحلات الخطوط التركية، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في الحادية عشر من مساء اليوم السبت، وذلك بعد توقفها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، والتي سقطت في 31 أكتوبر من العام الماضي ، وبدأت الخطوط التركية في استئناف رحلاتها مرة ثاني الي مطار شرم الشيخ .

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ، إنه سيتم استئناف الخطوط الجوية التركية لرحلاتها إلى شرم الشيخ بوصول 4 رحلات جوية أسبوعية، تمهيدًا لعودة السياحة إلى طبيعتها .

وأشار الي أن الرحلة التي تصل مساء اليوم السبت، رقم ٧٠٠ سيكون عليها ٢١٥ راكبًا من جنسيات مختلفة ، وتعد هي الرحلة الأولي بعد توقف الرحلات .

وأضافت، أن المطار جاهز لاستقبال كافة الوفود السياحية إلى مدينة شرم الشيخ، وسوف يقوم باستقبال الطائرة التركية وركابها بتنظيم احتفال لهم داخل صالة الوصول، وكذلك علي أرض المهبط، وذلك فورهبوط الطائرة الي المدينة التي عزفت عنها شركات للطيران بالمدينة منذ تلك الحادثة.