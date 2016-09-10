مقتل وإصابة 29 شخصًا جراء قصف صاروخي لمسلحي داعش شرقي سوريا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 جريحًا، اليوم السبت، جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحو تنظيم داعش على حيي الجورة والقصور في دير الزور شرق سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن مصادر سورية ” إن مسلحي داعش أطلقوا ، أكثر من 20 قذيفة صاروخية على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور ، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة 22 شخصا آخرين بجروح بعضها خطرة، مشيرة إلى أن بينهم نساء وأطفال.

وكانت القوات السورية قد أحكمت الخميس الماضي سيطرتها على منطقة الراموسة جنوب مدينة حلب، وذلك بعد طرد مسلحي المعارضة من العديد من المناطق الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي.

يشار إلى أن الجيش السوري استطاع تأمين طريقا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب، ومن المتوقع فتحه قريبا أمام المدنيين.