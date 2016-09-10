تقرير في الجول - قصص المباريات الأولى من دربي مانشستر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عهد جديد لدربي مانشستر.. المباراة القوية التي كانت تجذب الأنظار في إنجلترا سابقا، من الآن فصاعدا ستكون محط أنظار العالم أجمع في وجود جوارديولا ومورينيو..

المباراة الأولى تاريخيا بين قطبي مدينة مانشستر حملت الطابع الودي، لكنها لم تحمل أسماء الفريقين حاليا.

في 12 نوفمبر من عام 1881 التقى فريق نيوتن هيث أو مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع فريق وست جورتون (سانت ماركس) أو مانشستر سيتي وانتهت المباراة بفوز فريق نيوتن هيث بثلاثية دون رد.

أول مباراة رسمية

في 3 أكتوبر 1891 تقابل الفريقين في الدور الأول لتصفيات كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "نورث رود" الخاص بنيوتن هيث أو مانشستر يونايتد بحضور 11 ألف متفرج.

نيوتن هيث فاز بنتيجة 5-1 على مانشستر سيتي الذي كان يُسمى "أدوريك" منذ 1887

دوري الدرجة الثانية

3 نوفمبر 1894 كان اللقاء الأول بين الفريقين في بطولة الدوري، الثنائي وقتها كان ينافس في الدرجة الثانية.

أقيمت المباراة على ملعب "هايد روود" الخاص بمانشستر سيتي وانتصر نيوتن هيث بنتيجة 5-2.

الدرجة الأولى

اللقاء الأول في الدرجة الأولى شهد انتصار مانشستر سيتي بثلاثية دون رد على مانشستر يونايتد بتاريخ 1 ديسمبر عام 1906.

حيث أصبح "أدوريك" يسمى مانشستر سيتي منذ عام 1894 وأصبح نيوتن هيث مانشستر يونايتد عام 1902

40 ألف متفرج في ملعب "هايد روود" جعلوا إيراد المباراة يصل لألف جنيه استرليني.

كأس الرابطة

3 ديسمبر عام 1969 تقابل سيتي ويونايتد في نصف ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

سيتي انتصر على ملعب "ماين روود" الذي كان ملعبه حتى عام 2003 بنتيجة 2-1.

ونجح في الوصول للمباراة النهائية بعدما تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3، قبل أن يخسر من نادي سويندون تاون في النهائي.

البريمرليج

6 ديسمبر 1992 تقابل الفريقين للمرة الأولى في الموسم الأول من الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد "بريميرليج" على ملعب أولد ترافورد الذي أصبح معقل الشياطين الحمر منذ عام 1910، وانتصر يونايتد بهدفين مقابل هدف.