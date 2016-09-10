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التشكيل - لينجارد ومخيتريان في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي للدربي

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التشكيل - لينجارد ومخيتريان في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي للدربي التشكيل - لينجارد ومخيتريان في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي للدربي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلتقي مانشستر يوناتيد مع مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

المدرب البرتغالي فاجئ الجميع بتشكيل فريقه الأساسي، إذ أشرك الثنائي هينريك مخيتريان وجيسي لينجارد أساسيان لأول مرة هذا الموسم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي كالتالي:

حارس دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - دالي بليند - إيريك بايي - أنطونيو فالنسيا

الوسط: مروان فيلايني - بول بوجبا - هينريك مخيتريان - جيسي لينجارد

الهجوم: واين روني - زلاتان إبراهيموفيتش

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