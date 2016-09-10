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التشكيل - جوارديولا يختار البداية بإيهيناتشو ونوليتو لمهاجمة مان يونايتد

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التشكيل - جوارديولا يختار البداية بإيهيناتشو ونوليتو لمهاجمة مان يونايتد التشكيل - جوارديولا يختار البداية بإيهيناتشو ونوليتو لمهاجمة مان يونايتد

أعلن جوسيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جوارديولا اختار تعويض سيرجيو أجويرو الموقوف بالمهاجم النيجيري كليتشي إيهيناتشو.

ومن جهة أخرى، سيبدأ كلاوديو برافو الحارس التشيلي اللقاء أساسيا، كأول مباراة يخوضها حارس برشلونة السابق مع فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس كلاوديو برافو

الدفاع: كولاروف - أوتاميندي - جون ستونز - بكاري سانيا

الوسط: فيرناندينيو - كيفين دي بروين - دافيد سيلفا - رحيم ستيرلينج

الهجوم: مانويل نوليتو - كليتشي إيهيناتشو

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