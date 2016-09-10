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ننشر أسماء 18 شخصاً من ضحايا ومصابى حادث تصادم "صحراوى أسوان"

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ننشر أسماء 18 شخصاً من ضحايا ومصابى حادث تصادم "صحراوى أسوان" ننشر أسماء 18 شخصاً من ضحايا ومصابى حادث تصادم "صحراوى أسوان"

>أسوان – عبد الله صلاح

حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا ومصابين حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى، أمام مدخل قرية الغنيمة شمال محافظة أسوان، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

قال صبرى محمود، رئيس مدينة إدفو، إن المتوفيين هم "شهيرة أحمد صيام، وحمادة محمد مصطفى ، وعمر أحمد عبد الهادى، وعبد الرحمن محمد عبد النبى، وجودة عبد الكريم محمد، 3 سنوات، وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة، أن المصابين فى الحادث بلغ عددهم 13 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وهم "محمد جمال 42 سنة، وأحمد عبد الكريم محمد 12 سنة، وجمعة محمد على 45 سنة ، ومحمد جبريل احمد 15 سنة، وشادى عبد الكريم  9 سنوات ، وجومانى عبد الرحيم محمد 4 سنوات، وفاطمة محمد محمود 3 سنوات، ومها محمد حسين 40 سنة ، ومحمود محمد عبده 18 سنة ، ونجلاء احمد صيام 35 سنة ، ومحمود رمضان محمد 36 سنة، ودعاء عبدالله محمود 30 سنة ، ومصطفى محمد عبدالنبى 46 سنة".


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