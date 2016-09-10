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طقس الغد حار على الوجه البحرى والقاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية

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طقس الغد حار على الوجه البحرى والقاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية طقس الغد حار على الوجه البحرى والقاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، غدًا الأحد ، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى غربًا ليكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 23 37

الإسكندرية 21 32

مطروح 23 31

بورسعيد 24 31

دمياط 25 31

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 23 37

العريش 19 33

نخل 16 36

طابا 23 37

الطور 25 35

مرسى علم 26 37

الغردقة 25 43

شرم الشيخ 27 38

رفح 19 32

كاترين 17 32

سيوة 24 35

المنيا 21 40

الفيوم 22 39

رأس سدر 22 37

أبوسمبل 26 42

وسط الدلتا 23 37

أسيوط 21 41

سوهاج 22 41

الأقصر 24 43

أسوان 24 44

شلاتين 25 38

حلايب 27 36

الوادى الجديد 20 42

قنا 22 42

نويبع 27 37

السلوم 23 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 31 43

المدينة 29 42

الرياض 30 42

المنامة 31 36

أبوظبى 29 40

الدوحة 30 37

الكويت 25 41

دمشق 18 38

بيروت 25 31

عمان 22 35

القدس 20 31

غزة 25 31

بغداد 23 42

مسقط 26 32

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 32

تونس 22 32

الجزائر 19 32

الرباط 17 25

نواكشوط 25 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 14 31

اسطنبول 23 31

اسلام اباد 26 35

نيودلهى 27 37

جاكرتا 24 31

بكين 20 30

كوالامبور 24 32

طوكيو 23 29

أثينا 22 29

روما 19 28

باريس 13 28

مدريد 16 32

برلين 15 28

لندن 17 21

مونتريال 17 27

موسكو 09 16

نيويورك 24 32

واشنطن 25 35

 


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