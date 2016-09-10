«ONA» تنشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم صحراوى أسوان

مراسل«ONA»:

حصلت وكالة «أونا» على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم السبت، بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدحل قرية الغنيمية، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 أخرين.

وقال صبرى محمود، رئيس مجلس مدينة إدفو، إنه فور وقوع الحادث إنتقلت على الفور 10سيارات اسعاف وقامت بنقل المتوفين الى المشرحة والمصابين الى مستشفى ادفو العام.

وأضاف، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص هم: شهيرة أحمد صيام ، وحمادة محمد مصطفي ، وعمر احمد عبدالهادي ، وعبدالرحمن محمد عبدالنبي و عبدالكريم محمد احمد .

بينما أصيب في الحادث 14 شخصًا هم:محمد جمال 42 سنة ، واحمد عبدالكريم محمد 12 سنة، وجمعة محمد علي 45 سنة ، ومحمد جبريل احمد 15 سنة ، وشاد عبدالكريك 9 سنوات ، وجوماني عبدالرحيم محمد 4 سنوات ، وجودة عبدالكريم محمد 3 سنوات ، وفاطمة محمد محمود 3 سنوات ، ومها محمد حسين 40 سنة ، ومحمود محمد عبده 18 سنة ، ونجلاء احمد صيام 35 سنة ، ومحمود رمضان محمد 36 سنة ، ودعاء عبدالله محمود 30 سنة ، ومصطفي محمد عبدالنبي 46 سنة.