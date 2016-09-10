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علماء الأزهر يزورون معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط لبحث توسيع المشاركة

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علماء الأزهر يزورون معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط لبحث توسيع المشاركة علماء الأزهر يزورون معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط لبحث توسيع المشاركة

> أسيوط - هيثم البدرى

استقبل الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد معهد جنوب للأورام بجامعة أسيوط وفداً ممثلاً عن علماء الأزهر الشريف بأسيوط، يضم الدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بأسيوط والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، وذلك بحضور ياسين ثابت أمين عام مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام.

 

وقال عميد معهد جنوب مصر للأورام فى تصريح إن الزيارة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية المتميزة بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وتهدف لبحث سبل توسيع دائرة المشاركة المجتمعية لضم مزيد من الشخصيات العامة لمجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام من أجل تنمية الدعم للمعهد، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السرطان بصعيد مصر وكذلك سبل تقديم الدعم المعنوى والمادى اللازم له، إلى جانب توجيه الدعوة المواطنين للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالمعهد.

 

وأكد الدكتور خلف عمار مدير عام والإرشاد بالأزهر الشريف بأسيوط حرصه الشديد على زيارة المعهد بصفة مستمرة وتقديم الدعم والمساندة لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط.

 

وأضاف أن المعهد يقدم خدماته لكافة المصريين فى صعيد مصر وهو الأولى بالدعم والمساندة من كافة أطراف المجتمع .

 

ومن جانبه، أشاد الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط بما تم تحقيقه من تطوير وإنجازات بالمعهد والوحدات الطبية التى أضيفت لخدمة الآلاف من مرضى السرطان المترددين على المعهد من محافظات الصعيد، وقد شملت الجولة وحدة زرع النخاع، ووحدة المعجل الخطى الجديد وعيادات الحقن الكيماوى الجديدة المهداة من الشركة العالمية للأسمدة.

 

وقدم علماء الأزهر الشريف التهنئة لإدارة المعهد والمرضى ولجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيين كافة أطراف المجتمع إلى تقديم مزيد من الدعم لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط على رقم الحساب الموحد للتبرعات على رقم 17994 بجميع فروع البنك الأهلى المصرى.

 

 

 


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