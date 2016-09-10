تموين الإسكندرية تشن حملة موسعة لضبط الأسواق

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح. ا" 35سنة صاحب سوبر ماركت، لحيازته 180 دجاجة مجمده مستوردة بإجمالى وزن "180" كجم، وقام بإخفائها وامتنع عن بيعها للمستهلكين.

وفى مجال السلع التموينية المدعمة، خاصة سلعة غاز البوتاجاز والسولار المدعم فقد تم ضبط كل من "ف .س" 31 سنة بائع.. لقيامه ببيع أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمى. كما تم ضبط "ا. " 42 سنة بائع لقيامه باستخدام أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض المخصص لها.