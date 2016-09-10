بالصور..استمرار استلام مجمع تمور الوادى الجديد للبلح من المزراعين خلال العيد



> صرح الدكتور محسن عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة «مجمع التمور» بالوادى الجديد، أن مصنع المحافظة سوف يستمر فى استلام محصول البلح من المزارعين، والتي تستمر خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام البلح من حقول النخيل عن طريق الدفع بالسيارات الحكومية تسهيلًا على الفلاحين وتوفيرًا عليهم في تكلفة النقل.

وقال «عبد الوهاب»، أن سعر البلح الذي حددته المحافظة 7 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى أن السعر قابل للزيادة في حالة زيادة الطلب على المحصول، مناشدًا المزارعين بضرورة مساندة المصانع والجمعيات الحكومية، والتي تعمل على تحقيق توازن في السوق وتحافظ على السعر المناسب وثباته للعام المقبل.