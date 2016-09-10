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الأمم المتحدة تخصص 7 ملايين دولار لزيادة المساعدات بالصومال

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الأمم المتحدة تخصص 7 ملايين دولار لزيادة المساعدات بالصومال الأمم المتحدة تخصص 7 ملايين دولار لزيادة المساعدات بالصومال

أعلن منسق الشئون الإنسانية فى الصومال بيتر دى كليرك عن تخصيص سبعة ملايين دولار من الصندوق الإنسانى للصومال متعدد المانحين وذلك لزيادة المساعدة المنقذة للحياة وتعزيز خدمات الحماية للمشردين داخليا فى العاصمة مقديشيو.

وذكرت قناة (الحرة) أن هذا المبلغ والذى يعد الثانى من نوعه لمساعدة المشردين داخليا هذا العام يهدف إلى دعم التعليم والأمن الغذائى والصحة والتغذية والحماية والمأوى والمياه وأنشطة الصرف الصحى فى منطقتى داينل وكاكسدا بالقرب من مقديشيو.

وأشار إلى أن المنطقتين تستضيفان غالبية النازحين الذين طردوا قسرا من مناطق أخرى من مقديشيو العام الماضى والذين يفوق عددهم الـ120 ألفا، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية فى هاتين المنطقتين يرثى لها، مع محدودية الخدمات أو انعدامها وانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة.

وقال بيتر دى كليرك أن “المشردين داخليا فى الصومال يواجهون تحديات هائلة، ويعتبر الدعم الإنسانى المركز والذى يأتى فى الوقت المناسب، ضروريا لتلبية احتياجاتهم الملحة”.

وأكد أن “الجهات الفاعلة الإنسانية لا تزال ملتزمة بالتخفيف من معاناة النازحين، ودعم سبل كسب العيش وتحفيز إيجاد حلول دائمة مرتبطة بجهود التنمية التى تهدف إلى كسر حلقة التشرد التى طال أمدها فى الصومال”.

أ.ش.أ

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