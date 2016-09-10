وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد يتفقد المستشفيات والوحدات استعدادًا لعيد الأضحى‎

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور محمد السيد موسى،وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن استعداد المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذ خطة الطوارئ بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال موسي في تصريح صحفي، إنه تم وضع خطة للطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأدوية وأكياس الدم ووجود طواقم الطوارئ وفرق الانتشار السريع ،وتوفير الأطباء في جميع المستشفيات ،والوحدات على مدى الــ 24 ساعة يومياً.

وأضاف، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، منذ أول أمس الخميس وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.