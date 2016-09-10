7 طرق علمية مؤكدة للحصول على نوم مريح

يحتاج دماغ الإنسان إلى قسط من الراحة للاستمرار بالعمل على نحو جيد، إلا أن الكثيرين يعانون من مشكلة الأرق أثناء النوم، ويبحثون باستمرار عن الوسائل التي تجعلهم يحصلون على نوم مريح.

ويؤدي عدم الحصول على ساعات كافية من النوم في أثناء الليل إلى مشاكل صحية خطيرة، لذا يسعى الباحثون إلى تحديد أهم الطرق العلمية التي تساعد الأشخاص في التخلص من الأرق.

وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم، فإن من أهم الطرق العلمية التي يجب على الأشخاص إتباعها للتخلص من الأرق، ما يلي:

1-اختيار وتحديد وقت النوم

وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالخلود إلى النوم مبكرا، أو تحديد موعد محدد يوميا للنوم، بغض النظر عن وقت الاستيقاظ، فإن كنت بحاجة إلى 8 ساعات من النوم، وتريد الاستيقاظ الساعة السابعة صباحا، فيجب أن تخلد إلى السرير عند الحادية عشرة مساءا.

ويجب على الأشخاص تحديد أوقات النوم مع محاولة الحفاظ على هذه الأوقات حتى في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لا يوجد داعي للقلق إن قمت بنوع من التغيير بين الحين والآخر.

2- تعيين وإتباع بعض القواعد

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الأرق البدء بتدريب النفس على النوم لوقت كاف، من خلال وضع قواعد الاسترخاء وتعتيم الأضواء وإيقاف العمل على الكومبيوتر أو الهواتف المحمولة قبل نحو ساعة من موعد النوم، الأمر الذي يعيق عملية الاسترخاء بما فيه الكفاية للنوم براحة وعمق.

4- لا تأكل أو تشرب الكحول قبل النوم

لا يعتبر تناول الطعام قبل النوم أمرا جيدا للحصول على الراحة، التي يحتاجها الجسد، من أجل الحصول على ليلة هانئة، والشيء نفسه ينطبق على الكحول.

5- عدم تفعيل نظام تكرار الغفوة “Snooze”

يقول الخبراء أن الحصول على 10 دقائق إضافية من النوم صباحا يؤثر على موعد استيقاظك ويجعلك أقل نشاطا، هذا وستحتاج إلى فترة من الزمن للاستيقاظ ومغادرة السرير.

وتؤكد الدراسات العلمية على ضرورة التعرض لأشعة الشمس صباحا والقيام بالتمارين الرياضية المناسبة، كما تساعد التمارين المسائية على تخفيف الأرق والنوم بشكل كاف.

6- تدريب الجسم على الاسترخاء

غالبا ما يشعر الأشخاص بالقلق حول عدم القدرة على النوم، وينتج الجسم نتيجة ذلك هرمونات التوتر، التي تجعل من الصعب التخلص من هذا القلق. لذا يجب تدريب النفس على الاسترخاء من خلال ارخاء العضلات والتركيز على كل جزء من الجسد بالإضافة إلى ممارسة التأمل.

7- مغادرة السرير في حال لم تستطع النوم

في حال كنت تشعر بالأرق ومضت حوالي 20 دقيقة ولم تنم بعد، حاول مغادرة السرير والابتعاد عن شاشة الهاتف لبعض من الوقت من أجل التخلص من المشاعر السلبية، وهذا الأمر يمكن أن يساعدك على النوم بشكل جيد في المحاولة التالية.

هذا ويقترح الخبراء عددا من الأمور الإضافية للقضاء على الأرق مثل: قراءة كتاب قبل النوم، والنظافة الشخصية المريحة نفسيا عن طريق الاستحمام قبيل الخلود إلى السرير، وكذلك التأمل الذي يخفض الضغط ويعزز الراحة النفسية .