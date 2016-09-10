القوات المسلحة تضبط 130 مهاجرًا غير شرعي بـ«رشيد».. و800 ألف قرص «ترامادول»



> تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني من ضبط دراجة نارية، عثر بداخلها على 16 لفافة لنبات البانجو المخدر، وفردين وبحوذتهم 5 لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة «معدية نمرة 6».

كما تم ضبط 130 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة «رشيد» بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط 9 عربات «تويوتا لاند كروزر» بدون لوحات معدنية، وضبط 10 أفراد محملين بـ 16 كرتونة بداخلهم «800000» قرص لعقار الترامادول المخدر، بالإضافة إلى ضبط 7608 قاروصة سجائر، 1365 كيس تبغ مهربين بمنطقة «بحر الرمال الأعظم ».

كما تم ضبط جوال بداخله 24900 قرص لعقار التامول المخدر، وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى ضبط 48 فرد هجرة غير شرعية، من جنسيات مختلفة بمنطقة «السلوم».

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 15 فرد متسلل بمنطقة «أبو رماد»، بالإضافة إلى ضبط عدد عربة ولودر، و3 أفراد مصريين وبحوذتهم عدد (2) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة «مرسى علم».

وفي سياق متصل وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول 3220 عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة، من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة.