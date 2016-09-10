انطلاق الموسم الثاني لبرنامج البلاتوه على النهار one

بدأ الفنان الكوميدي أحمد أمين تصوير حلقات الموسم الثاني من برنامج «البلاتوه» الذي سيُعرض قريبًا على قناة «النهار one».

وحقق البلاتوه عددًا كبيرًا من المشاهدات على حسابات قناة النهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و تفاعلًا مختلفا عن أمثاله من البرامج الكوميدية التي عرضت في نفس توقيت عرض موسمه الأول.

ويعمل فريق العمل في الموسم الثاني من «البلاتوه» على تجديد الرؤية الفنية للبرنامج، بجانب ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن المقرر أن تُعلن قناة النهار عن موعد أولى حلقات البرنامج قريبًا.

ويعد أحمد أمين أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، “30 ثانية”، وبرنامج “البريك”، والذان حققا انتشارًا كبيرًا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي>

الموسم الجديد من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، و من إنتاج شركة «سينيجرام».