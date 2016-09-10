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نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث حول حريق السيارات بوحدة مرور ديرب نجم

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نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث حول حريق السيارات بوحدة مرور ديرب نجم نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث حول حريق السيارات بوحدة مرور ديرب نجم

>الشرقية - فتحية الديب

أمرت نيابة مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، برئاسة أحمد أبو الليل وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، باستعجال تحريات المباحث، حول الحريق الذى نشب مساء أمس، بأرض تابعة لوحدة مرور ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأسفر الحريق عن احتراق 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام مدير البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق فى عدد كبير من السيارات المحجوزة بوحدة مرور ديرب نجم،  وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وأشارت مصادر أمنية إلى أن سبب الحريق هو سقوط سلك الضغط العالى على السيارات، مما تسبب فى نشوب الحريق الذى التهم 11 سيارة و10 تكاتك وتروسيكل.

 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف ،العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية على الحريق بعد الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء.

 


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